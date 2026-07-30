В Украину возвращаются ограничения электроэнергии: кого они коснутся прежде всего

Денис Шмигаль / © Владимир Зеленский

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В Украине уже на следующей неделе из-за прогнозируемой аномальной жары могут вернуть графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В правительстве прогнозируют, что потребление электроэнергии может возрасти примерно на 1 ГВт, поэтому энергосистему уже готовят к максимальным августовским нагрузкам.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль в Facebook.

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По словам Шмыгаля, синоптики прогнозируют аномальную жару уже на следующей неделе, что существенно увеличит нагрузку на энергосистему.

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«Готовим энергосистему Украины к максимальным августовским нагрузкам. На следующей неделе синоптики прогнозируют аномальную жару, которая, по нашим расчетам, может увеличить потребление электроэнергии на 1 ГВт», — отметил министр.

Какие мероприятия уже готовит правительство

Чтобы избежать дефицита электроэнергии, правительство и энергетики уже реализуют ряд шагов.

В частности:

скорректированы графики ремонтов на объектах генерации, прежде всего на энергоблоках атомных электростанций;

готовится решение об увеличении импорта электроэнергии;

бизнес планируют стимулировать к закупке импортной электроэнергии для собственных нужд;

максимально использовать доступные мощности газовой и тепловой генерации.

Несмотря на принятые меры, оператор системы передачи готовится к возможному введению графиков ограничения мощности.

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«Рассчитываем, что эти и дополнительные меры обеспечат потребности потребителей в полном объеме. В то же время, Укрэнерго готовится и к возможному применению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — сообщил Шмигаль.

Речь идет именно о промышленных потребителях и бизнесе. О возможном введении ограничений для бытовых потребителей в заявлении министра не сообщается.

Глава также обратился к гражданам с просьбой бережно использовать электроэнергию в часы наибольшей нагрузки.

По его словам, уменьшение потребления с 16.00 до 23.00 поможет поддержать стабильную работу энергосистемы и снизить риск применения дополнительных ограничений.

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Напомним, ранее мы писали, что Киев может столкнуться со сложным зимним периодом из-за риска новых российских атак по энергетической инфраструктуре. Эксперт отметила, что в случае повреждения ключевых объектов столицы возможны проблемы не только со светом, но и с теплоснабжением. В то же время полный блекаут не прогнозируется. Ситуация будет зависеть от масштабов атак и возможностей обновления энергосистемы.

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