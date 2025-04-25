В Украину возвращаются сильные заморозки: где и когда значительно опустится температура

Заморозки. / © Associated Press

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В Украину идет сильное похолодание с заморозками. Уже вечером 25 апреля через страну пройдет холодный фронт. По всей стране ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также мелкий град и шквалы.

Об этом на meteoprog предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

"Сразу после его прохождения к нам поступит аномально холодная воздушная масса из Баренцева моря и Финляндии на фоне порывистого северо-западного ветра, скорость которого будет местами достигать 15 – 20 м/с", - прогнозирует синоптик.

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Он отмечает, что температура начнет резко снижаться. Холоднее всего будет с 26 по 29 апреля включительно. Похолодание традиционно начнется с западных и северных областей. Уже 27-28 апреля холодный воздух распространится на большую часть страны. При этом вернутся заморозки.

Ночью и утром 27-29 апреля минимальные показатели температуры предусматриваются в пределах +1...+6°С, на поверхности почвы во всех регионах прогнозируются заморозки до -1...-6°С. В западных, центральных, северных и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -5 °С. На юге также возможны заморозки в воздухе 28 апреля.

Днем воздух будет прогреваться до +8…+14 °С. На юге и в западной части столбики термометров покажут +15…+21 °С.

"Только с 30 апреля и первых дней мая постепенно начнет теплеть, хотя общий фон температуры будет оставаться не слишком высоким по всей стране", - подчеркнул Кибальчич.

Уже 30 апреля днем ожидается постепенное повышение температуры до +17…+22 °С в большинстве областей.

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