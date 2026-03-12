В Украину возвращаются снег и похолодание: синоптик предупредил об изменении погоды и назвал дату

В Украину возвращаются снег и похолодание / © ТСН

Вторая декада марта в Украине будет теплой, однако погода будет неустойчивой. После летних температур синоптики прогнозируют короткое похолодание и осадки.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

По его словам, в период с 10 по 16 марта в Украине будет преобладать настоящая весенняя погода. На большинстве территорий днем преимущественно ясно, однако в утренние часы возможны туманы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +4 градусов, а днем будет +10…+16 градусов. В западных областях и на Правобережье местами воздух будет прогреваться до +17…+19 градусов.

Впрочем, уже с 14 марта температура днем начнет постепенно снижаться примерно на 2-4 градуса. Это связано с поступлением более холодного воздуха из центральных районов Азии.

Начиная с 16 марта погодные условия станут менее стабильными. Вырастет облачность, а в некоторых регионах возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Однако такое похолодание будет продолжаться недолго. По прогнозу синоптиков, после 18 марта погода снова начнет улучшаться.

В период с 15 по 20 марта температура ночью составит -2…+4 градуса, а днем ожидается около +6…+13 градусов.

По словам Кибальчича, в целом средняя температура воздуха во второй декаде марта будет на 3–6 градусов выше климатической нормы. Количество осадков ожидается небольшим, а в отдельных регионах они могут вообще отсутствовать.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине также сохранится теплая весенняя погода. С 11 по 14 марта днем температура будет подниматься до +19 градусов, а ночью может снижаться до -1 градуса. Осадки в этот период маловероятны, однако местами возможна умеренная облачность.

Напомним, ранее синоптики «Укргидрометцентра» дали предварительный прогноз о погоде в марте. по предварительным данным, в регионах температура воздуха и количество осадков будут соответствовать норме.

В то же время, синоптик Иван Семилит говорит: несмотря на повышение температуры, март еще может удивить снеговой погодой. Он пояснил, что первый месяц весны является переходным, поэтому колебания и погодные качели возможны.