В Украину возвращаются заморозки: где и когда существенно снизится температура

Синоптики предупреждают о существенном снижении температуры воздуха в Украине. Как следствие — в ряде регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Во многих областях объявлен уровень опасности, желтый.

"Ночью 4 и 5 мая в восточных, северо-восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", — говорится в сообщении.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, порадует ли теплом погода на Пасху. По ее прогнозу, в воскресенье, 5 мая, начнутся дожди.

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