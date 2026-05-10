В Украину возвращаются заморозки и нашествие непогоды: синоптики предупредили об опасном ударе стихии

11 мая в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и температурными колебаниями. В части областей синоптики прогнозируют туман и заморозки, а в большинстве регионов — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

В понедельник, 11 мая, в Украине ожидается переменчивая погода с периодическими дождями и локальными грозами, отмечает синоптик Наталья Диденко.

Осадки наиболее вероятны в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях. На остальной территории существенных дождей не прогнозируют, лишь на Закарпатье возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха по стране будет неравномерной. Теплее всего ожидается на западе — от +20 до +24 градусов. Прохладнее будет в полосе от Сумщины до Днепропетровщины, где прогнозируют +17…+19 градусов. В целом по Украине столбики термометров будут показывать +18…+22 градуса.

В Киеве 11 мая существенных осадков не предвидится. По прогнозу, в столице немного потеплеет — до +18…+19 градусов.

В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что 11 мая в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью умеренные дожди прогнозируют в южных и центральных областях, а днем местами значительные осадки и грозы ожидаются на Закарпатье и в Карпатах. Без осадков, по прогнозу синоптиков, будет в большинстве западных областей, а также в Житомирской, Винницкой и днем в Киевской области.

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях — юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью на западе, Житомирской и Винницкой областях составит +4…+9 градусов, на остальной территории — +8…+13. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Предупреждение об опасности 11 мая

Украинский гидрометеорологический центр также предупредил, что 11 мая в большинстве областей Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключениями будут Крым, Волынская и Закарпатская, Запорожская, Кировоградская и Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Укргидрометцентре прогнозируют в Киеве и области 11 мая облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается дождь, однако днем осадков уже не предвидится. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +8…+13 градусов, днем — +17…+22. В столице ночью прогнозируют +8…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+20.

Погода во Львове

На Львовщине 11 мая погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления и влияние теплого фронта с юго-запада. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а во второй половине дня — кратковременные дожди, местами умеренные. Также возможны грозы и местами град.

Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, а днем местами возможны шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит +2…+7 градусов. На поверхности почвы, а иногда и в воздухе, прогнозируют заморозки 0…-2 градуса. Днем воздух прогреется до +20…+25.

Во Львове ночью ожидается +3…+5 градусов, на поверхности почвы также возможны заморозки 0…-2. Днем в городе прогнозируют +22…+24 градуса.

На территории области и во Львове объявлен 10-11 мая І уровень опасности — желтый.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в Одесской области 11 мая ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет северо-западный, днем — южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +6…+11 градусов, днем — +16…+21, местами до +25.

На автодорогах области ночью и утром из-за тумана видимость местами будет снижаться до 200-500 метров.

В Одессе также прогнозируют переменную облачность. Ночью ожидается небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Ветер — северо-западный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура в городе ночью составит +9…+11 градусов, днем — +16…+18. Температура морской воды у побережья — +13…+14 градусов.

Погода в Харькове

На Харьковщине 11 мая ожидается облачная погода. Ночью прогнозируют небольшой дождь, днем — дождь. Ночью и утром возможен слабый туман, днем местами — гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +10…+15 градусов, днем — +17…+22.

В Харькове ночью также ожидается небольшой дождь, днем — дождь. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. Ветер — южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в городе ночью составит +12…+14 градусов, днем — +20…+22.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 11 мая прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается умеренный, местами значительный дождь. Днем пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +9…+14 градусов, днем — +17…+22.

В Днепре также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, днем местами возможна гроза.

Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в городе ночью составит +11…+13 градусов, днем — +17…+19.

Напомним, ранее мы сообщали, что информация о якобы непрерывной жаре до +40 градусов в Украине летом 2026 года не соответствует действительности и является преувеличенной.

