В Украину возвращаются заморозки: прогноз погоды на 10 мая

В Украине 10 мая ожидается понижение температуры воздуха. В ближайшую ночь на востоке, севере и в центре Украины местами вероятны заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, южная часть и Закарпатье традиционно будут теплее, однако преимущественно все же ожидается свежая погода.

10 мая максимальная температура воздуха в Украине составит +14+18 градусов, в южной части и Закарпатье +19+21 градус.

"Дожди в пятницу все еще будет отгонять антициклон северо-западного происхождения, поэтому будет малооблачно и солнечно", — написала она.

В Киеве существенных осадков не предвидится, после обеда в столице прибавится на небе облаков. Ночью +3+5 градусов, завтра днем воздух прогреется до +17 градусов.

В субботу, 11 мая, небольшие дожди местами пройдут на западе, в центральных областях и на востоке, а в воскресенье осадков в Украине не предполагается.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. Среднемесячная температура воздуха апреля в столице составляла 12,8°С, что на 2,8°С выше климатической нормы. Этот месяц стал третьим самым теплым за 144 года наблюдений.

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