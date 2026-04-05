Сегодня, 5 апреля, в Украине температурные показатели снизятся. Кое-где значения будут опускаться даже ниже 0 градусов.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Какая погода в Украине ожидается в воскресенье, 5 апреля

«Облачно. Без осадков, только на юго-востоке и востоке страны ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью 2-7° тепла; днем 11-16°, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье до 19°. В Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе ожидается снижение температурных показателей, которое местами будет сопровождаться осадками.

Дневные температуры тоже снизятся и составят от 1 до 8 градусов тепла. Только в южных областях показатели ночью будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем от 7 до 13 градусов тепла.