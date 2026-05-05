В Украину вслед за жарой идет опасный удар стихии: синоптики предупредили, где ударит непогода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшее время / © pexels.com

Реклама

В Украину пришло настоящее весеннее тепло, которое в ближайшие дни будет радовать украинцев солнечной погодой и высокой температурой почти во всех регионах. Однако синоптики предупреждают, что наслаждаться жарой стоит уже сейчас, ведь ближе к выходным страну накроют дожди с грозами.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в среду, 6 мая, «летняя погода в Украине будет продолжаться».

Реклама

Днем ожидается от +22 до +27 градусов тепла, лишь в южной части Украины будет прохладнее — там ожидается от +17 до +21 градуса тепла.

«Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, какие-то бешеные скидки, тотальная распродажа витамина Д — солнца ооочень много. Небольшое исключение: локальные дожди пройдут завтра на Луганщине и только вечером в среду возможны в западной части», — отмечает синоптик.

В Киеве, по прогнозу Диденко, 6 мая будет сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до отметки +26 градусов выше нуля. В то же время она отмечает, что изменение погоды ожидается в конце недели: ожидаются локальные дожди, грозы, и снижение температуры воздуха.

Между тем начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что арктический воздух переместился далеко на юг, из-за чего на западе Турции царит нетипичная прохлада с дневными показателями лишь +5…+7 градусов тепла. В то же время в Балтийских странах столбики термометров подскочили до отметки +23 градуса.

Реклама

По словам синоптика, Черкасская область оказалась под влиянием трансформированного тропического тепла, которое движется к нам с северо-запада. Такой характер погоды, четко прослеживается на синоптических картах, сохранится в регионе до завершения рабочей недели.

В этот период ночи будут довольно комфортными — ожидается от +8 до +13 градусов тепла, а днем солнце будет прогревать воздух до стабильных +22…+26 градусов тепла. Как отмечает метеоролог, изменения возможны только на выходных, 9 и 10 мая. На погоду начнут влиять малоактивные фронты со стороны Атлантики, поэтому местами могут пройти кратковременные грозовые дожди.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 мая, на большей части территории страны будет царить сухая погода без существенных осадков.

В течение дня ожидается умеренный юго-западный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 5-12 метров в секунду. Температурный режим будет по-настоящему весенним: ночные показатели будут держаться на уровне +8…+15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до средних отметок +19…+26 градусов выше нуля.

Реклама

Вместе с тем, в центральных, северных и западных областях 6 мая столбики термометров местами могут достичь отметки +29 градусов выше нуля. Осадки в этот период маловероятны.

Погода в Украине 6 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и городе Киеве солнечную погоду без осадков будет предопределять поле повышенного давления, а юго-западный ветер принесет приятное тепло с Балкан. Температуру по области будет колебаться в пределах:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днем от +22 до +27 градусов выше нуля.

Погода 08-09 мая будет иметь несколько иной характер: атмосферный фронт с запада повлечет увеличение облачности, кратковременные дожди, местами с грозами, ночная температура существенно не изменится, а дневная снизится до 18-23°.

В столице 5-7 мая осадков не ожидается, 8-9 мая будут кратковременные дожди. В течение пятидневки ночью достаточно ровный ход температуры (+13…+15), высокие ее дневные максимумы (+24…+26 градусов тепла) с некоторым снижением 8-9 мая.

Реклама

В конце недели, 8-9 мая, синоптическая ситуация начнет меняться, сообщаютв Украинском гидрометцентре. Из-за прихода атмосферного фронта с запада небо затянет облаками, а во многих регионах пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Хотя ночи останутся стабильно теплыми, дневная температура несколько упадет и будет колебаться в пределах +18…+23 градусов выше нуля.

Также синоптикипрогнозируют 6 мая на Киевщине малооблачную погоду, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается до +29 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днем от +27 до +29.

Погода во Львове

На Львовщине 6 мая погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов с юго-запада, сообщают в областном гидрометцентре.

Реклама

Днем будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем местами возможны кратковременные дождь, гроза, град.

Ночью и утром будет слабый туман. Температура воздуха по области ночью будет от +8 до +13 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +22 до +27 градусов тепла.

Во Львове температурный режим будет контрастным: температура ночью составит от +9 до +11 градусов тепла, днем +24… +26 тепла.

Также синоптики предупреждаюто порывах юго-западного ветра до 15-20 м/с и грозы с градом. В регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Реклама

Синоптики предупреждают о шквальном ветре и грозах на Львовщине 6 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В среду, 6 мая, в Одессе и области будет малооблачная погода без осадков с умеренным южным ветром.

Ночная температура в регионе будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.

В то же время на побережье и в самом городе из-за влияния моря будет прохладнее — около 16-18 градусов выше нуля. Температура морской воды составит +11…+12 градусов тепла. Для водителей ситуация остается благоприятной: видимость на дорогах области обещает быть хорошей.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 6 мая будет малооблачная погода, без осадков, сообщают синоптики. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с.

Реклама

Температура воздуха по области будет колебаться в пределах:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днем от +20 до +25 градусов тепла.

По городу Днепр ожидается:

ночью от +7 до +9 градусов тепла;

днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +24 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

На Харьковщине 6 мая синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

Реклама

В самом Харькове температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +23 до +25 градусов тепла.

Ранее специалисты рассказали, когда лучшее время для того, чтобы сажать картофель в Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров