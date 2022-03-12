В Украину за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч человек

Государственную границу Украины на западном участке пересекли более 94 тысяч человек.
В Украину за минувшие сутки, 11 марта, прибыли более 18 тысяч человек, почти 15 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины, планирующие защищать будущее своей страны.
За 16 последних дней в Украину вернулось около 220 тысяч украинцев.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Вчера государственную границу Украины на западном участке пересекли более 94 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств.
По данным пограничников, пассажиропоток несколько уменьшился относительно показателей предыдущих суток.
Из Украины уехали почти 75 тысяч человек. Большинство выехавших – около 49 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас на данном направлении накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов минимальны.
За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Пограничники рекомендуют выбирать для пересечения границы в ЕС пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой.
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