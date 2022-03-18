В Украину за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч человек

С начала войны в Украину вернулись более 302 тыс. граждан.
За минувшие сутки в Украину прибыли более 18 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины.
В целом с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись более 302 тыс. граждан.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
За сутки 17 марта государственную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 73 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств. Пассажиропоток относительно предыдущих суток существенно уменьшился.
За прошедшие сутки из Украины выехало почти 55 тысяч человек. Более 33 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.
За минувшие сутки на западных границах также было оформлено около 800 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Напомним, в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП.
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