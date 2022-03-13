В Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек

В Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек

Из них около 14 тысяч – украинцы.

За сутки 12 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 96 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

Относительно предыдущих суток пассажиропоток увеличился не существенно.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

За прошедшие сутки за пределы Украины выехали более 77 тысяч человек. Большинство выехавших – около 51 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке. В настоящее время на данном направлении почти отсутствуют накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 19 тысяч человек, около 14 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины, планирующие защищать будущее своей страны.

За 17 последних дней в Украину вернулись почти 234 тысяч украинцев.

За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 1000 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Госпогранслужба рекомендует выбирать для пересечения границы в ЕС также пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

Напомним, Хорватия раскритиковала НАТО из-за падения беспилотника.

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