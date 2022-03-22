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В Украину за минувшие сутки прибыли почти 17 тысяч человек

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 17 тысяч человек

Пассажиропоток на западном участке границы уменьшается.

В Украину за минувшие сутки, 21 марта, прибыли почти 17 тысяч человек. Около 14 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины. В целом с начала войны в Украину вернулись около 355 тысяч украинцев.

Западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 59 тысяч человек и более 11 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

За прошедшие сутки из Украины выехали более 42 тысяч человек. 29 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств.

Пограничники напоминают, что для пересечения границы в ЕС можно выбрать пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

Все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр «Звонковое») работают в круглосуточном режиме.

За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 600 транспортных средств с гуманитарными грузами.

Напомним, в Беларуси у границы с Польшей прекратил работу пункт размещения мигрантов.

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