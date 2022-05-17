В Украину за прошедшие сутки вернулось более 41 тысячи человек

В Украину за прошедшие сутки вернулось более 41 тысячи человек

За сутки 16 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 73 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 41 тысячи человек, из них 38 тысяч — украинцы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Из Украины за прошлые сутки выбыли более 31 тысячи человек. Около 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

По данным пограничников, в течение последних дней сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан.

За этот период на границе был оформлен 191 грузовик с гуманитарной помощью.

Напомним, на границе поймали украинца, спрятавшегося в матрасе, чтобы уехать в Польшу.

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