В Украину за прошедшие сутки вернулось более 41 тысячи человек

За сутки 16 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 73 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 41 тысячи человек, из них 38 тысяч — украинцы.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Из Украины за прошлые сутки выбыли более 31 тысячи человек. Около 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
По данным пограничников, в течение последних дней сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан.
За этот период на границе был оформлен 191 грузовик с гуманитарной помощью.
Напомним, на границе поймали украинца, спрятавшегося в матрасе, чтобы уехать в Польшу.
Читайте также:
- Вакарчук под обстрелами добрался до бойцов в Луганской области и устроил тайный концерт
- В Сумской области пограничники дали бой вражеским диверсантам, которые под прикрытием огня пытались зайти на территорию Украины
- Уставшие, но улыбающиеся: пограничники показали новое видео с бойцами "Азовстали" в подвалах