В Украину за сутки вернулись 45 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 43 тысяч человек, тогда как вернулись из-за границы 45 тысяч человек.

За сутки 31 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 88 тысяч человек и около 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 43 тысяч человек. Почти 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки прибыли 45 тысяч человек, более 41 тысячи из них – граждани Украины.

За это время было оформлено 79 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 1 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 1 автобус, 60 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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