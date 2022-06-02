В Украину за сутки вернулись 37 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину за сутки вернулись 37 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки в Украину вернулись на 7 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 1 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 67 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 30 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – украинцы. Уже три недели подряд количество граждан, которое возвращаются в Украину, больше количества выезжающих за границу.

Также за сутки на границе было оформлено 154 грузовика с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 2 июня очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Шегини" – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

Втянет ли Россия Польшу в войну на границе с Беларусью: Жданов

Читайте также: