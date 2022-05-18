В Украину за сутки вернулось больше людей, чем выехали за границу

За сутки в Украину вернулось 37 тысяч человек, тогда как выехало за границу на 6 тысяч человек меньше.
За сутки 17 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли более 68 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Из Украины за прошедшие сутки выехало более 31 тысячи человек. Более 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В то же время за минувшие сутки прибыли в Украину 37 тысяч человек, из них более 33 тысяч – украинцы. Так, тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется.
Кроме того, за этот период на границе было оформлено 239 грузовиков с гуманитарной помощью.
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