В Украину за сутки вернулось на 13 тысяч человек больше, чем выехали за границу: какие сегодня очереди на ЧП

"Краковец", "Косино" и "Звонковое", которые в прошлые сутки работали с перебоями, уже работают в штатном режиме.
За сутки 29 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 89 тысяч человек и около 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали 38 тысяч человек. Более 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки вернулось более 51 тысячи человек, почти 48 тысяч из них – гражданb Украины.
За этот период было оформлено 48 грузовиков с гуманитарной помощью.
Пункты пропуска "Краковец", "Косино" и "Звонковое", которые в минувшие сутки функционировали с перебоями, уже работают в штатном режиме.
По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 30 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
"Рава-Русская" — 0 л/а, 8 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
"Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Шегини" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
Словацкая Республика:
"Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).
Венгрия:
"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.
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