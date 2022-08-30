В Украину за сутки вернулось на 13 тысяч человек больше, чем выехали за границу: какие сегодня очереди на ЧП

"Краковец", "Косино" и "Звонковое", которые в прошлые сутки работали с перебоями, уже работают в штатном режиме.

За сутки 29 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 89 тысяч человек и около 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 38 тысяч человек. Более 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки вернулось более 51 тысячи человек, почти 48 тысяч из них – гражданb Украины.

За этот период было оформлено 48 грузовиков с гуманитарной помощью.

Пункты пропуска "Краковец", "Косино" и "Звонковое", которые в минувшие сутки функционировали с перебоями, уже работают в штатном режиме.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 30 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 8 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

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