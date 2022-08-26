В Украину за сутки вернулось на 3 тыс. человек больше, чем выехали за границу: какие сегодня очереди на ПП

Самые большие очереди образовались на границе с Польшей.
За минувшие сутки, 25 августа, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 87 тысяч человек и около 20 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали 42 тысячи человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки вернулись более 45 тысяч человек, более 41 тысячи из них – граждани Украины.
По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 26 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Угринов" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Шегини" — 50 л/а, 0 автобуса, 60 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).
Венгрия:
- "Тиса" – 30 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Румыния:
- "Порубное" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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