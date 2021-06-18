В Украину заходит настоящая летняя жара: прогноз погоды на выходные и Троицу

Жара, которая придет на выходных, будет держаться и на следующей неделе.

На трехдневных по случаю Троицы выходных, 19-21 июня, в Украине будет жаркая погода, которая в субботу и воскресенье в некоторых регионах разбавится осадками.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 19 июня, в Карпатском регионе, южной части и в большинстве центральных областей местами ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

В воскресенье, 20 июня, ночью в южных, большинстве центральных и северных областей, днем на Правобережье небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории страны без осадков.

На Троицу, 21 июня, в Украине будет сухо, лишь в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем в южных областях и на Прикарпатье 24-29°, на остальной территории 27-32°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киеве все три дня будет сухо и жарко. Так, завтра, 19 июня, температура ночью 16-18°, днем 27-29°. Ветер восточный, 7-10 м/с. В воскресенье и на Троицу, 20-21 июня, в столице ночью воздух прогреется до 16-18°, а днем 20 июня до 27-29°, 21 июня — 30-32°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, с воскресенья-понедельника в Украину зайдет настоящая летняя жара — 28-33° и выше.

В субботу, 19 июня, в Украине будет тепло, до жары. Немного свежее воздух ожидается на юго-западе Украины — от Одесской через Черновицкую область в околокарпатских областей, 20-25°.

Дожди в субботу пройдут в западных областях, с обеда осадки продвинутся дальше — в восточном направлении и будут сопровождаться грозами, местами сильными ливнями, шквалом и даже градом. Только на Востоке, в Сумской — без существенных осадков.

20 июня, на Зеленое воскресенье, в большинстве наших областей градусы будут высокими. Дожди на Троицу пройдут на Западе, Юге и местами в центральных областях Украины. В северной части и на востоке Украины — без существенных осадков, делится синоптик.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, в субботу дожди более вероятны во второй половине дня. Во время дождей — грозы, возможны шквалы и град. На Троицу в столице ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха на выходных будет высокой, 26-29°, а восточный ветер в Киеве будет порывистым.

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