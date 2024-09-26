В Украину залетели новые группы вражеских беспилотников: карта тревог

Сообщается о новых беспилотниках по южному и северному направлениям.
Российские захватчики в ночь на 26 сентября атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что дежурные группы вражеских БПЛА залетели в Сумскую область и двигаются в западном направлении.
Кроме того, сообщается о новых беспилотниках с южного направления.
"Ударные БпЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря и Николаевской области в направлении Одесщины. Очередные группы враждебных БпЛА в Херсонской области двигаются в направлении Николаевщины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что часть Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила ракетами и дронами.
Читайте также:
- Defense Express: РФ впервые установила Starlink на "Шахед" – что это значит
- Беспилотники атаковали Киевскую область: что известно
- Для защиты своих разведывательных БПЛА враг начал ставить камеры заднего вида