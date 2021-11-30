В Украину зашел мощный циклон: по всей стране объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Штормовое предупреждение по всей стране. В Украину зашел мощный циклон, так что в ближайшие дни температура будет снижаться, будут идти дожди и мокрый снег, а ночи будут морозными.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

Отмечается, что больше всего хлопот может доставить ветер — на ближайшую неделю его порывы могут достигать скорости 15-20 метров в секунду. Это уже ощутили в оккупированном Крыму. Там повалены сотни деревьев, разбиты автомобили, оборваны линии электропередач, более 40 тысяч человек остались без света.

Понемногу непогода может подниматься на материковую часть страны, поэтому жителям южных областей спасатели советуют быть особенно бдительными.