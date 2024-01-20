В Украину завезли чай, от которого можно задохнуться и умереть

В Украину попал чай, содержащий опасное вещество – хлорпирифос.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области информирует о получении информационного сообщения через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 15.01.2024 г. №2023.8800- fup 18 который использовался в различных чайных смесях, экспортировавшихся из Федеративной Республики Германия (производитель: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) в Украину (получатель: ООО "Мир чая", ул. Гайдара, 50, офис 7, г.Киев, 01033) ", – говорится в сообщении.

По данным Американской академии педиатрии, пренатальное влияние хлорпирифоса влечет за собой малый вес ребенка при рождении, снижение уровня IQ, потерю рабочей памяти, нарушение внимания и задержку развития моторики. Хлорпирифос также может вызвать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам, параличу дыхания и иногда смерти.

Напомним, в Киеве завершили проверку торговых сетей на наличие опасного печенья румынского производства, которое может вызвать у человека паралич.

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