В Украину завезли четыре тонны зараженной сальмонеллой индейки из Польши

Специалисты изымают мясо.
В индейке, которую завезли в Украину из Польши 10 сентября, обнаружили сальмонеллу.
Об этом сообщили в Госпотребслужбе Харьковской области.
Речь идет о более четырех тонн индюшиных рылышек, отмечают в Европейской системе быстрого реагирования в отношении пищевых продуктах — RASFF. Производитель индейки — компания Indyk-Śląsk из села Вешова, что на юге Польши.
В Украине крылышки отрмала "Селмит", зарегистрированной в Запорожье. Кроме того, часть товара направили в холодильного склада "Фрост 4" до Днепра. Специалисты начали изымать мясо с подажу. Пока неизвестно, кто заразился инфекцией.
Напомним, сальмонелла — тип бактерий семейства Enterobacteriaceae, объединяющий анаэробные грамотрицательные палочки. сальмонеллы встречаются у диких и домашних животных. Инфекции, вызванные сальмонеллезной червями, чаще всего встречаются в виде острого гастроэнтерита или острой диареи, которую трудно отличить от другого бактериального расстройства. После употребления загрязненной пищи или воды через 6-12 часов появляются тошнота, рвота и частый понос.