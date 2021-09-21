В Украину завезли четыре тонны зараженной сальмонеллой индейки из Польши

В Украину завезли четыре тонны зараженной сальмонеллой индейки из Польши

Специалисты изымают мясо.

В индейке, которую завезли в Украину из Польши 10 сентября, обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Харьковской области.

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Речь идет о более четырех тонн индюшиных рылышек, отмечают в Европейской системе быстрого реагирования в отношении пищевых продуктах — RASFF. Производитель индейки — компания Indyk-Śląsk из села Вешова, что на юге Польши.

В Украине крылышки отрмала "Селмит", зарегистрированной в Запорожье. Кроме того, часть товара направили в холодильного склада "Фрост 4" до Днепра. Специалисты начали изымать мясо с подажу. Пока неизвестно, кто заразился инфекцией.

Напомним, сальмонелла — тип бактерий семейства Enterobacteriaceae, объединяющий анаэробные грамотрицательные палочки. сальмонеллы встречаются у диких и домашних животных. Инфекции, вызванные сальмонеллезной червями, чаще всего встречаются в виде острого гастроэнтерита или острой диареи, которую трудно отличить от другого бактериального расстройства. После употребления загрязненной пищи или воды через 6-12 часов появляются тошнота, рвота и частый понос.

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