В Украину завезли опасные ночники для детей: содержание свинца превышает норму в 867 раз

В Украину завезли опасные ночники / © Госпродпотребслужба

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Специалисты Госпродпотребслужбы во время плановой проверки рынка в Черниговской области наткнулись на электрический прибор, который представляет реальную угрозу для здоровья потребителей. По результатам лабораторных исследований образец товара нарушает установленные технические нормы безопасности. Речь идет о детских ночниках.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Черниговской области.

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В Черниговской области изымают опасные детские ночники: уровень свинца превышен в сотни раз

Контроль не прошел детский ночник марки HOROZ ELECTRIC со штрих-кодом 8680985522609.

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Лабораторные испытания подтвердили, что изделие нарушает нормы «Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 № 139».

В частности, в ночниках для детей была обнаружена критическая концентрация тяжелых металлов. Зафиксировали превышение нормы кадмия в 44 раза и превышение нормы свинца в 867 раз.

«Кадмий и свинец относятся к токсичным тяжелым металлам, чрезмерное влияние которых может представлять опасность для здоровья человека. Кадмий может накапливаться в организме и негативно влиять, в частности на почки, костную ткань и другие органы», — пишут специалисты.

Свинец токсичен для нервной системы, процесса кроветворения и организма в целом. Особенно опасны эти металлы для детей, поскольку даже небольшое превышение разрешенных норм может повлиять на развитие нервной системы.

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© Госпродпотребслужба

Регулятор призывает украинцев к бдительности, а при покупке техники проверять, имеет ли она маркировку и информацию о продукте, наименование и адрес производителя или импортера, соответствует ли инструкция правилам безопасности и есть ли информация о безопасном использовании продукции.

Инциденты с опасными металлами: последние новости

Напомним, недавно в Житомире в частном дворе нашли 15 кг ртути. На место происшествия вызвали спасателей ГСЧС, которые выяснили, что токсичный металл находился в отдельных герметично закрытых колбах, размещенных в 3-литровой стеклянной банке.

Специалисты безопасно изъяли опасное вещество и передали его для дальнейшей утилизации.

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