В Украину завезли опасный французский сыр: может вызвать менингит и выкидыш

В Украину из Франции завезли опасный сыр "Гаперон", в котором обнаружены патогенные бактерии Listeria monocytogenes, возбудители тяжелого инфекционного заболевания листериозом.

Об этом сообщило управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

В Госпродпотребслужбе призвали немедленно сообщить об обнаружении этого товара и изъять его из продажи.

Листериоз – инфекционная болезнь, вызываемая бактерией Listeria monocytogenes (которая может выживать и размножаться при низких температурах, обычно поддерживаемых в холодильниках).

Листериоз является одной из самых тяжелых заболеваний пищевого происхождения. Вспышки этой болезни, как правило, связаны с потреблением пищевых продуктов, содержащих патогенные бактерии в больших количествах. Симптомы болезни включают диарею, повышенную температуру, головную боль и мышечные боли. Инкубационный период короткий и длится несколько дней.

"Особо опасна болезнь для людей с ослабленным иммунитетом и беременных. Клинические проявления листериоза — менингит, менингоэнцефалит, сепсис, выкидыш, перинатальные инфекции и гастроэнтерит", — говорится в сообщении.

Опасные продукты из Франции и Бразилии в Украине

В начале февраля стало известно, что в Украину завезли вредный сироп Monin для кофе, экспортировавшийся из Франции. В его составе превышено содержание красителя E124, что в такой дозе небезопасно для здоровья.

Из Бразилии в Украину были привезены опасные орехи, которые могут продаваться в торговых точках. Они содержат превышенный уровень афлатоксинов, являющихся продуктом жизнедеятельности грибов рода Aspergillus.

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