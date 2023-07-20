В Украину завезли опасный кофе: может вызвать судороги и тошноту

В Украину завезли опасный молотый кофе, в котором обнаружили охратоксин А – это опасный микротоксин, который может вызвать опасные побочные последствия.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

По данным специалистов, к ним поступило сообщение, что в Украину импортировали молотый кофе, в котором обнаружили охратоксин А.

Производитель кофе – производитель: Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия. Она была завезена из Австрии в адрес ООО "ТД ГУРМАНДИЗ" в Киеве.

Сообщение о поступлении опасного кофе поступило через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Охратоксин А – это опасное вещество, продуцируемое микроскопическими плесневыми грибами рода Аспергил (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и др.) и рода Пенициллиум (Penicillium verru). Этот пищевой загрязнитель небезопасен для здоровья человека. Он может вызвать острое отравление, что дает осложнения на почки и обладает накопительным действием. Возможны тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение, судороги.

Напомним, в Украине процветает продажа контрафактного кофе, произведенного из мальтодекстрина.

Читайте также: