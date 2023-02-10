В Украину завезли опасный напиток: может вызвать анафилактический шок и рак

Из Франции в Украину экспортировался опасный сироп, в составе которого было обнаружено высокое содержание красителя E124. Читайте в материале ТСН.ua, как выглядит напиток и чем он вреден для здоровья.

Об опасности сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Опасный напиток: как он выглядит

Это сироп для кофе, содержащий большое количество красителя E124 (Понсо 4 R). Такая дозировка считается вредной для здоровья человека.

Сообщение о том, что такой напиток был обнаружен на территории Украины, поступило от системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF). Было установлено, что концентрированный сироп "Биттер Монин" экспортирован из Франции, а производителем указан GEORGES MONIN, France. В Украине напиток получал ООО "ПРОБАР", переулок Индустриальный, 23, г. Киев.

Украинцев просят, в случае обнаружения такого напитка в обращении сразу обратиться в Главное управление Госпродпотребслужбы в своей области. Вот такой вид имеет сироп:

Опасный сироп в Украине / Фото: Telegram

Почему краситель E124 вреден в больших количествах.

В США, Норвегии, Финляндии и некоторых других странах мира краситель Е124 внесен в перечень запрещенных веществ из-за его канцерогенных свойств. То есть длительное употребление этого вещества может повлечь за собой развитие онкологических заболеваний.

Добавка также выступает как сильный аллерген и может вызвать анафилактический шок или приступ удушья у людей с астмой и неприятием аспирина.

Пищевой краситель Е124 также входит в список таких, которые приводят к повышенной активности у детей. Хотя именно добавка в Украине разрешена для применения в пищевой промышленности, однако оно оказывает вредное влияние на человеческий организм при больших дозах.

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