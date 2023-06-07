В Украину завезли опасный продукт: где его можно обнаружить

В Украину из Польши завезли замороженные соцветия брокколи, обработанные химическим препаратом хлорпирифоса (предназначенный для уничтожения насекомых – ред.).

Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области.

"В Главное управление поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 5 июня 2023 года №2023.3251-fup2 относительно выявления хлорпирифоса в замороженных соцветиях брокколи, экспортировавшихся из Польши", — говорится в сообщении.

Получатель – предприятие, которое занимается оптовой продажей замороженных продуктов в Одессе – ЧП "Здоровый продукт".

"Обращаемся к операторам рынка: в случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области", — призвали специалисты.

Как сообщалось ранее, в Одесскую область завезли партию турецких помидоров, зараженных томатной молью.