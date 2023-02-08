В Украину завезли партию ядовитых бразильских орехов, которые могут вызвать рак

В Украину завезли партию орехов из Бразилии с повышенным содержанием афлатоксинов, вызывающих появление рака печени.

Об этом предупреждает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что в экспортируемом из Бразилии бразильском орехе превышен максимально допустимый уровень афлатоксинов.

"Что касается выявления превышения максимально допустимых уровней афлатоксинов (В1 и суммарного количества В1, В2, G1 и G2) в экспортируемом из Бразилии бразильском орехе (экспортер: AMENDOPERES LTDA, Brazil; трейдер: ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherland : ООО «КРИОЛИТ-Д», ул. Океанская, 4, г. Днепр)", – говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает продавцов, которые осуществляют обращение вышеупомянутой продукции о необходимости изъять ее из обращения и письменно проинформировать о выявленном несоответствии.

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Ранее в Украину завезли ядовитый и опасный для здоровья арахис из Египта.

Также сообщалось, что в магазинах Киева обнаружили опасное румынское печенье с отравляющим веществом.

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