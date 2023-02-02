В Украину завезли фальсифицированных лекарств на 30 миллионов: чиновнице Гослекслужбы выдвинули подозрение

По данным следствия, чиновница помогла частному предпринимателю утвердить документы с ложными сведениями, в результате чего в Украину завезли фальсифицированных лекарств на 32 миллиона гривен.

Служба безопасности сообщила о подозрении руководительнице одного из департаментов Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая способствовала завозу в Украину и продаже фальсифицированных лекарств.

Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители разоблачили и заблокировали незаконный механизм попадания на украинский рынок крупной партии некачественных иностранных лекарств на общую сумму более 32 млн грн.

Следствие установило, что чиновница способствовала утверждению в официальных документах ложных сведений о лекарственных средствах в пользу частного предпринимателя.

Фото: Служба безопасности Украины

"Выводы комплексных экспертиз подтвердили несоответствие импортируемых лекарств нормам законодательства Украины", — говорится в сообщении.

Фото: Служба безопасности Украины

Руководителю коммерческой структуры и госслужащей сообщили подозрении в совершении преступления по ст. 321-1 УКУ (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств).

Служба безопасности Украины продолжает устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

"Принимаются меры по изъятию из оборота фальсифицированных лекарственных средств", — отметили в СБУ.

Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, чиновников Одесской ОВА разоблачили на растрате бюджетных средств на закупках продуктов для ВСУ.

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