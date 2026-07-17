В Украину "завезли" смертельно опасную болезнь: где ее можно подцепить и как избежать

Малярия — опасное для жизни заболевание / © Associated Press

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С начала 2026 года в Украине зафиксировано девять случаев малярии: четыре подтвержденных и пять вероятных — все завезены из эндемичных стран.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

В настоящее время внимание эпидемиологов приковано к трем главным инфекциям в мире: малярии, ВИЧ и туберкулезу, которые ежегодно уносят около 2 миллионов жизней. Наиболее опасными патогенами считаются стойкие к антибиотикам и противовирусным препаратам.

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Эндемическими регионами распространения малярии являются страны Африки южнее Сахары, Юго-Восточная Азия и тропические регионы Латинской Америки.

Что такое малярия и как от нее защититься

Малярия — это опасное заболевание, передающееся людям определенными видами комаров. Обычно заболевание фиксируется в тропических странах. Ее можно предупредить, и она излечима.

Инфекцию вызывает паразит и она не распространяется от человека к человеку.

Симптомы могут быть как легкими, так и очень тяжелыми и опасными для жизни.

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К легким симптомам относятся лихорадка, озноб и головные боли

Тяжелые симптомы включают сильную утомляемость и слабость, спутанное сознание, судороги и одышку

Младенцы, дети до 5 лет, беременные, путешественники и лица с ВИЧ или СПИДом имеют самый высокий риск тяжелого течения болезни.

Существует несколько методов предупреждения заболевания: избегание комаров, профилактическая химиопрофилактика и вакцинация.

Обычно малярия передается людям из-за укусов инфицированных самок комаров рода Anopheles. Заражение возможно через переливание крови и загрязненные иглы для инъекций. Первые симптомы болезни могут быть легкими, и на этом этапе трудно диагностировать малярию, поскольку ее можно спутать с другими заболеваниями, сопровождающимися лихорадкой. Без лечения малярия, вызванная P. falciparum, может прогрессировать к серьезному заболеванию и привести к летальному случаю в течение 24 часов.

Как снизить риск инфицирования малярией

Используйте противомоскитные сетки во время сна в местах, где могут присутствовать малярийные комары

Используйте противомоскитные репелленты (содержащие в составе DEET, IR3535 или Икаридин) после наступления сумерек

Используйте противомоскитные спирали и фумигаторы

Носите защитную одежду

Используйте противомоскитные сетки для окон

Напомним, в Одесской области с начала года обнаружили четыре случая малярии, передаваемую из-за укуса комаров. Один из них обнаружили в Измаиле.

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