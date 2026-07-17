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- Украина
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В Украину "завезли" смертельно опасную болезнь: где ее можно подцепить и как избежать
Украина снабжена лекарствами против малярии на два года.
С начала 2026 года в Украине зафиксировано девять случаев малярии: четыре подтвержденных и пять вероятных — все завезены из эндемичных стран.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
В настоящее время внимание эпидемиологов приковано к трем главным инфекциям в мире: малярии, ВИЧ и туберкулезу, которые ежегодно уносят около 2 миллионов жизней. Наиболее опасными патогенами считаются стойкие к антибиотикам и противовирусным препаратам.
Эндемическими регионами распространения малярии являются страны Африки южнее Сахары, Юго-Восточная Азия и тропические регионы Латинской Америки.
Что такое малярия и как от нее защититься
Малярия — это опасное заболевание, передающееся людям определенными видами комаров. Обычно заболевание фиксируется в тропических странах. Ее можно предупредить, и она излечима.
Инфекцию вызывает паразит и она не распространяется от человека к человеку.
Симптомы могут быть как легкими, так и очень тяжелыми и опасными для жизни.
К легким симптомам относятся лихорадка, озноб и головные боли
Тяжелые симптомы включают сильную утомляемость и слабость, спутанное сознание, судороги и одышку
Младенцы, дети до 5 лет, беременные, путешественники и лица с ВИЧ или СПИДом имеют самый высокий риск тяжелого течения болезни.
Существует несколько методов предупреждения заболевания: избегание комаров, профилактическая химиопрофилактика и вакцинация.
Обычно малярия передается людям из-за укусов инфицированных самок комаров рода Anopheles. Заражение возможно через переливание крови и загрязненные иглы для инъекций. Первые симптомы болезни могут быть легкими, и на этом этапе трудно диагностировать малярию, поскольку ее можно спутать с другими заболеваниями, сопровождающимися лихорадкой. Без лечения малярия, вызванная P. falciparum, может прогрессировать к серьезному заболеванию и привести к летальному случаю в течение 24 часов.
Как снизить риск инфицирования малярией
Используйте противомоскитные сетки во время сна в местах, где могут присутствовать малярийные комары
Используйте противомоскитные репелленты (содержащие в составе DEET, IR3535 или Икаридин) после наступления сумерек
Используйте противомоскитные спирали и фумигаторы
Носите защитную одежду
Используйте противомоскитные сетки для окон
Напомним, в Одесской области с начала года обнаружили четыре случая малярии, передаваемую из-за укуса комаров. Один из них обнаружили в Измаиле.