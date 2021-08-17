В Украине обнаружили товары для детей с опасным веществом: завезли из Китая через Данию

В Украине обнаружили товары для детей с опасным веществом: завезли из Китая через Данию

В Госпродпотребслужбе призвали немедленно изъять продукцию из оборота.

В Украину завозили товары для детей с опасным веществом. В детской силиконовой посуде обнаружена миграция летучих органических компонентов (1,6%).

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

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Оказалось, что товары экспортировались из Китая (производитель: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen).

Опасную посуду везли через Данию (грузоотправитель: FB Trading ApS, Hinnerup) в Украину (получатель: ФОП Кравченко Владислав, ул. Героев Украины, 77 кв. 50, г. Светловодск, Кировоградская обл., 27500).

"Предупреждаем операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения и письменного информирования компетентного органа об обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней", - подытожили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Киеве проверили качество воды из-под крана. Химический анализ делался на 50 показателей: среди них железо, нитраты, аммоний, жесткость, тяжелые металлы. Превышений не обнаружено, вода соответствует нормам, можно пить.

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