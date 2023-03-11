В Украину завезли убийственные морепродукты: какой компании и где они могут быть

В Украину из Франции завезли зараженные норовирусом устрицы производителя Les jardins ostréicoles de tatihou.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

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Отмечается, что 2 марта специалисты получили уведомление через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF) об обнаружении норовируса в устрицах Crassostrea gigas.

Известно, что морепродукты экспортировались из Франции, а упаковщик Friulpesca SRL, Italy. В Украине устрицы завезли в ООО "МЕТРО Кэш энд Керри Украина".

Чем опасен норовирус

Норовирусная инфекция может вызвать сильную рвоту и диарею, которые начинаются внезапно. Эти вирусы очень заразны. Обычно распространяются через инфицированную пищу или воду или загрязненные поверхности. Также норовирусы также могут распространяться из-за тесного контакта с больным человеком. Они вызывают 6–17% случаев острых кишечных инфекций. В развивающихся странах ежегодно вызывают более 200 тысяч летальных исходов

Признаки и симптомы норовирусной инфекции могут начаться внезапно и включать:

тошнота;

рвота;

боли в желудке или спазмы;

диарея;

плохое самочувствие;

субфебрильная температура;

боли в мышцах.

Напомним, недавно из Латвии завезли морепродукты с опасным канцерогеном. В них обнаружили кадмий, запрещенный в странах ЕС.

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