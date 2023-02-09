В Украину завезли вредный сироп Monin для кофе: чем он опасен

В Украине обнаружили вредный для здоровья кофейный сироп, который экспортировался из Франции. В его составе превышено содержание красителя E124, что в такой дозе небезопасно для здоровья.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Концентрированный напиток экспортировался из Франции в Украину. Производитель – GEORGES MONIN, France. Получатель: ООО "ПРОБАР", переулок Индустриальный, 23, г. Киев.

Отмечается, что сообщение поступило от системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF). Украинцев призывают в случае обнаружения напитка в обращении обратиться в Госпродпотребслужбу

Что известно о вреде красителя

Добавку E широко используют для окрашивания продуктов в кондитерской промышленности, производстве напитков, мороженого, пудингов, десертов, фруктовых консервов; применяется при изготовлении рыбо- и мясопродуктов, молочных десертов, тортов и творожных изделий.

E 124 (Понсо 4R) в США, Финляндии, Норвегии и других странах внесен в список запрещенных веществ. Ведь этот канцероген может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Также краситель является сильным аллергеном, может вызвать анафилактический шок или приступ удушья у астматиков и людей с неприятием аспирина. Он входит в список красителей, приводящих к повышению гиперактивности у детей.

Впрочем, добавка разрешена для применения в пищевой промышленности в Украине как не оказывающая вредного влияния на организм человека, если соблюдать допустимые дозы.

Напомним, в Украину завезли партию орехов из Бразилии с повышенным содержанием афлатоксинов, вызывающих появление рака печени. В них – превышение максимального уровня афлотоксинов – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов.

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