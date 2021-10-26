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В Украину завезли зараженную гречку из России: чем опасна крупа

В Украину завезли зараженную гречку из России: чем опасна крупа

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В Украину завезли более 120 тонн опасной гречки.

В Украину завезли более 120 тонн зараженной гречки из России. В грузе с крупой обнаружили ядовитое растение – амброзию полинолисту (Ambrosia artemisiifolsa L.).

Об этом сообщает прес-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Опасный груз прибыл на железнодорожную станцию "Волчанск", что в Харьковской области, еще 20 октября.

"20.10.2021 государственными фитосанитарными инспекторами отдела фитосанитарных мероприятий на границе Управление фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области при проведении фитосанитарного контроля груза с гречкой в количестве 130,78 т, который прибыл на железнодорожную станцию АО "Волчанка" "Укрзализныця" из Российской Федерации, обнаружен регулируемый вредный организм — амброзию полинолисту", — говорится в сообщении.

Как заверили в ведомстве, к грузу применили фитосанитарные процедуры. На основании выявленного нарушения составили нотификацию.

Чем опасна амброзия

Амброзия полинолиста (Ambrosia artemisiifolsa) – это ядовитое растение из семейства астровых. Ее пыльца вызывает у людей аллергию, во время цветения у некоторых наблюдается заболевание, называемое амброзионным поллинозом.

Симптомы:

  • головная боль
  • кашель, затрудненное дыхание и хрипы
  • зуд глаз и ушей, слезотечение
  • перение в горле
  • насморк, заложенность носа
  • чихание
  • снижение обоняния или вкуса
  • отечная или посиневшая кожа под глазами
  • плохое качество сна

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