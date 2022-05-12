В Укравтодоре сообщили, сколько денег нужно на восстановление дорог в Украине

В Укравтодоре сообщили, сколько денег нужно на восстановление дорог в Украине

На восстановление разрушенных во время войны дорог и сооружений в Украине, по оценкам "Укравтодора", необходимо по меньшей мере 900 млрд гривен, а также три-четыре года при наличии финансирования.

Об этом сообщает Forbes.

По словам первого заместителя главы "Укравтодора" Андрея Ивко, в восстановлении нуждаются 23 500 км дорог, более 300 искусственных сооружений, которые разбила армия российских оккупантов.

Он рассчитывает на два источника финансирования: арестованные активы РФ и финансирование в рамках так называемого плана Маршалла для Украины, обсуждение которого продолжается на уровне Еврокомиссии, руководства Великобритании, США и Канады.

Напомним, ежемесячно Всемирный банк будет предоставлять Украине около 200 млн долларов. Они будут направлены на оплату труда государственных служащих и учителей.

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