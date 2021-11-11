В "Укрэксимбанке" объяснили, почему восстановили в должностях обвиняемых в нападении на журналистов "Схем" сотрудников

Инцидент произошел 4 октября в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения.

В "Укрэксимбанке" сообщили, что статус обвиняемого, который сейчас имеют директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, не является законным основанием для отстранения их от работы.

Соответствующее заявление 11 ноября было опубликовано на сайте финучреждения.

"В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений", — говорится в сообщении.

Поэтому, учитывая это, в банке приняли решение 9 ноября 2021 года, чтобы начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Также там отмечают, что в отношении Олега Осипова и Игоря Тельбизова был установлен простой (остановка работы), а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту.

"Уголовное производство по признакам уголовной наказанности деяний, в котором Олег Осипов и Игорь Тельбизов имеют статус обвиняемых, рассматривает Голосеевский районный суд г. Киева. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его статуса обвиняемого в уголовном производстве", — заявили в финучреждении.

Кроме того, Владимир Пикалов, также фигурирующий по этому делу, был уволен с должности директора Департамента информационной политики.

Напомним, сегодня, 11 ноября, стало известно о возобновлении на должностях директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова , обвиняемых в нападении на журналистов "Схем".

Раньше:

В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

на них. Впоследствии Нацполиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сам глава "Укрэксимбанка" сдал полномочия на время расследования.

по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сам глава "Укрэксимбанка" на время расследования. Позже Евгений Мецгер написал заявление об освобождении от должности председателя правления АО "Укрэсимбанка".

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