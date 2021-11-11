В "Укрэксимбанке" объяснили, почему восстановили в должностях обвиняемых в нападении на журналистов "Схем" сотрудников

Инцидент произошел 4 октября в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения.
В "Укрэксимбанке" сообщили, что статус обвиняемого, который сейчас имеют директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов, не является законным основанием для отстранения их от работы.
Соответствующее заявление 11 ноября было опубликовано на сайте финучреждения.
"В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений", — говорится в сообщении.
Поэтому, учитывая это, в банке приняли решение 9 ноября 2021 года, чтобы начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Также там отмечают, что в отношении Олега Осипова и Игоря Тельбизова был установлен простой (остановка работы), а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту.
"Уголовное производство по признакам уголовной наказанности деяний, в котором Олег Осипов и Игорь Тельбизов имеют статус обвиняемых, рассматривает Голосеевский районный суд г. Киева. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника из-за его статуса обвиняемого в уголовном производстве", — заявили в финучреждении.
Кроме того, Владимир Пикалов, также фигурирующий по этому делу, был уволен с должности директора Департамента информационной политики.
Напомним, сегодня, 11 ноября, стало известно о возобновлении на должностях директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова , обвиняемых в нападении на журналистов "Схем".
Раньше:
- В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
- Впоследствии Нацполиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сам глава "Укрэксимбанка" сдал полномочия на время расследования.
- Позже Евгений Мецгер написал заявление об освобождении от должности председателя правления АО "Укрэсимбанка".