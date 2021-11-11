В "Укрэксимбанке" возобновили на должности двух нападающих на журналистов "Схем" — СМИ

В "Укрэксимбанке" возобновили на должности двух нападающих на журналистов "Схем" — СМИ

Подготовительное заседание по этому делу назначено на 29 ноября 2021 года.

Директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, подозреваемых в нападении и применении физической силы против журналистов "Схем", восстановили на должностях.

Факт возобновления двух сотрудников официально подтвердили Радио Свобода в финучреждении.

По данным СМИ, приказ о возобновлении должностных лиц подписали 9 ноября. В частности, в документе идет речь о завершении внутреннего расследования в банке.

Напомним, Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов. Ранее отстранили от занимаемой должности Игоря Тельбизова. Об отстранении Олега Осипова публично не сообщали, но ему также вручили подозрение по уголовному делу о нападении на журналистов.

По информации Офиса генерального прокурора, руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшие телесных повреждений (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст.126 УК Украины). Досудебное расследование уголовного производства уже завершено. Дело уже направили в суд. Подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

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