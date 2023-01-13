В "Укрэнерго" дали положительный прогноз по отключениям света на выходных

В настоящее время сохраняется дефицит мощности, продолжаются отключения.

По состоянию на утро 13 января потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня: сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. Однако на выходные прогнозируется уменьшение потребления.

Оно связано с постепенным потеплением по всей Украине, сообщили в "Укрэнерго".

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00. Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений. Они должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения.

Напомним, в ДТЭК предупредили, что в течение 13 января в Днепропетровской области будут применять экстренные отключения электроэнергии.

Андрей Закревский об отключении света и нюансах генераторов

Читайте также: