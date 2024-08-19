В Укрэнерго изменили графики отключений: когда начнется выключение электроэнергии 19 августа

В Укрэнерго сообщили об изменениях в графиках отключения электроэнергии для ряда областей на вечер 19 августа.

Об этом передает ДТЭК.

Ранее планировалось, что отключения начнутся в 18.00, а не как планировалось ранее в 17.30, но теперь это время перенесено на полчаса вперед. Отключение света будет продолжаться до 21:30.

В Укрэнерго обещают оперативно сообщать о любых дальнейших изменениях на своем телеграмм-канале.

Напомним, эксперт Андрей Закревский заявил, что в отопительный период возможно отключение света на 6-8 часов ежедневно по оптимистическому сценарию.

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