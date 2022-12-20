В "Укрэнерго" надеются увеличить подключение потребителей на 20-30% в центре страны

На вечер 19 декабря 2022 года ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но "Укрэнерго" хочет улучшить ситуацию.
В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно.
Об этом в сообщении в социальной сети Facebook сообщает НЭК «Укрэнерго».
Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия для того, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Первоочередно электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.
В компании надеются к концу следующих суток (20 декабря – ред.) удастся повысить уровень заживления потребителей в регионе на 20-30%.
Враг коварно хочет нас запугать тьмой и холодом. Пока энергетики дают ему достойный отпор на энергетическом фронте, просим украинцев также помочь противостоять агрессору: позаботиться о себе и своих родных, собраться и сплотиться. В это время нам всем нужна выдержка и мужество. Вместе победим», – говорится в сообщении.
Отключение электроэнергии в Украине
Заметим, что проблемы со светом в Украине могут занять минимум пол года. Об этом заявил эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Из-за того, что атаки РФ становятся сложнее, на восстановление системы электроснабжения уходит больше времени.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, почему в одних городах отключают электричество чаще, чем в других. Ведь из-за российских атак иногда невозможно транспортировать большое количество электроэнергии в отдельные области или районы.
К тому же энергетики опровергли призыв о выезде гражданских из Украины ради экономии света. Компании делают все возможное, чтобы энергосистема работала стабильно.
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