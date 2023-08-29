В "Укрэнерго" назвали главную проблему энергосистемы на фоне рекордной жары

При высокой температуре воздуха сильно растет потребление электричества: граждане включают кондиционеры и соответственно потребляют гораздо больше электроэнергии. Последние две недели августа у отрасли есть проблемы с покрытием этого потребления, поэтому Украина просит о помощи соседних стран.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время телемарафона.

"Довольно тяжело, потому что при таких высоких температурах сильно растет потребление: люди включают кондиционеры и соответственно потребляют гораздо больше электроэнергии. Последние две недели у нас есть проблемы с покрытием этого потребления, приходится просить помощи у соседних стран: Словакии, Польши, иногда Румынии ", – сказал Кудрицкий.

По его словам, основной проблемой энергосистемы сейчас дефицит генерации. То есть многие электростанции, в том числе и тепловые, были повреждены во время обстрелов прошлой зимой, они до сих пор восстанавливаются. В плановых ремонтах достаточно много энергоблоков атомных электростанций.

"На фоне такой жары обычно сложно покрывать потребление особенно вечером, когда все возвращаются домой, включают электроприборы", — добавил он.

Напомним, по прогнозам синоптиков , жаркое лето в Украине не уйдет еще в течение 10-12 дней, а на юге задержится даже дольше.

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