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В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных после атак россиян подстанций

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
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В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных после атак россиян подстанций

Фото: Associated Press

Энергосистема выдерживает вражеские удары ракетами и дронами.

Энергетикам удалось частично восстановить подачу света на 78% поврежденных высоковольтных подстанциях в Украине, что повредила российская армия.

Об этом сообщает компания "УкрЭнерго".

Также с 24 февраля энергетики частично возобновили электроснабжение на 62% линиях электропередачи.

"После тысяч ударов россиян ракетами и дронов наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев", — подчеркивают НЭК.

В компании отмечают, что речь идет о "тысячах элементов сложного оборудования и сотнях километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах при любых условиях".

Напомним, в Киеве   по состоянию на утро 22 декабря в результате постоянных обстрелов армии РФ критической инфраструктуры ситуация с энергоснабжением остается тяжелой. В столице снова введены аварийные отключения света. Их продолжительность нельзя регламентировать.

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Дата публикации
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