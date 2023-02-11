В "Укрэнерго" назвали регионы, где самая сложная ситуация со светом

Более суток агрессор Россия непрерывно атакует ракетами и беспилотниками энергетические объекты в разных регионах Украины. Ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" утром 11 февраля.

Отмечается, что из-за сетевых ограничений, которые ввели после повреждения объектов магистральных сетей, возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве. Тем временем в Харькове из-за повреждений энергетических объектов уже применены аварийные отключения.

В Одесской области удалось ввести в работу часть оборудования. В настоящее время продолжаются работы по возвращению региона энергопитания.

В компании также сообщили, что в ночь на 11 февраля произошла 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. оккупанты попали по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей.

"Благодаря профессиональной работе аварийных бригад удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений", — подчеркивают в компании.

К слову, энергосистема подверглась 14 ракетным атакам врага и 17 волнам атак беспилотниками по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, потому что расположены на временно оккупированных территориях.

Ракетная атака 10 февраля

Российская армия попала ракетами по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах Украины. Были применены аварийные отключения света.

В результате массированной ракетной атаки оккупантов повреждение энергетических объектов произошло в шести областях. Однако в целом благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины.

По состоянию на утро 11 февраля в Хмельницкой области не действуют почасовые отключения электричества. Область заживлена по аварийной схеме. До сих пор не восстановлено распределение электрической энергии в Юго-Западном районе Хмельницкого.

В Харькове и области удалось полностью возобновить электроснабжение после массированной ракетной атаки. Впрочем, аварийные отключения в регионе продолжаются.

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