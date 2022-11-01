В "Укрэнерго" обратились к украинцам: зима будет сверхтяжелой

Украинцев призывали помочь энергетикам: для этого не нужно сидеть в холоде и темноте.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" рассказали, что сейчас энергосистема Украины — цель для российского врага. Планы РФ неизвестны, однако по характеру последних атак уже все поняли, что зима будет сверхтяжелой.

Об этом сообщил член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт в интервью изданию SPEKA.

Он рассказал, что в течение восьми месяцев полномасштабной войны энергетики пытались делать свою работу так, чтобы потребитель ее не чувствовал и у него гарантировано был свет.

"Но сейчас энергосистема – это цель для врага, у которого цель ее уничтожить. Поэтому нам очень нужна на протяжении зимы помощь наших граждан", – сказал он.

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Брехт объяснил, чтобы помочь энергетикам, не нужно сидеть в сплошной темноте и холоде. Достаточно перенести использование энергоемких приборов на ночное время, выключать свет в пустых помещениях, не включать днем все приборы одновременно.

"Мы не знаем планов россиян, но по характеру последних атак, думаю, уже все поняли, что зима будет сверхтяжелой. Сейчас и ВСУ, и энергетики работают над тем, чтобы противостоять вражеским ударам", — добавил член правления "Укрэнерго".

Напомним, ДТЭК опубликовал график отключения света для потребителей в Киевской области. Ограничения электроснабжения применяются с утра 1 ноября. Отключения должны продолжаться не более четырех часов подряд, однако возможна погрешность.

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