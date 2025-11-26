В "Укрэнерго" объяснили, когда графики станут более легкими для потребителей

Отключение света / © ru.freepik.com

В результате очередной ночной атаки России на Украину 25 ноября, во время которой пострадали, в том числе и энергетические объекты, возник вопрос о дальнейшей стабильности электроснабжения.

Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона «Единые новости» прокомментировал ситуацию и дал оптимистический прогноз по графикам отключений, передает 24 канал.

«К сожалению, это была уже 6 атака на энергосистему. Была она достаточно тяжелая», — отметил Виталий Зайченко.

По его словам, благодаря работе Вооруженным Силам Украины удалось перехватить значительное количество враждебных целей, хотя, к сожалению, не все. Добавляет, энергетики уже оценили и начали исправлять повреждения, вызванные обстрелами. Большинство оборудования уже включено в работу. Энергетические бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро восстановить систему.

Глава «Укрэнерго» сообщил, что прогноз погоды дает основания ожидать улучшения ситуации с графиками отключений света уже в ближайшее время. По его словам, ожидаются «наиболее комфортные 2 очереди отключения для потребителей».

Однако это улучшение будет касаться большинства жителей страны, однако не всех. В приграничных и прифронтовых регионах (в частности, на Харьковщине и Донетчине, где ситуация самая сложная из-за обстрелов артиллерией и малыми дронами) гарантировать стабильность электроснабжения пока невозможно.

Виталий Зайченко подчеркнул, что основной причиной ограничений являются ежедневные удары России по энергосистеме, и свет выключается для ее сбалансирования и сохранения. Компания ежедневно прорабатывает и отвечает на жалобы населения по поводу «несправедливости» отключений, проверяя все факты.

Он подчеркнул, что отключения света имеют исключительно технические причины, вызванные вражескими обстрелами, и никто не выключает электроэнергию без необходимости.

Напомним, в среду, 26 ноября, в нескольких областях перестали действовать графики отключения света. Из-за обстрелов в трех регионах ввели аварийные отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что в некоторых регионах Украины до последнего времени вообще не было отключений. Это напрямую зависит от того, где были попадания по сетям. В настоящее время в части областей есть профицит генерации электроэнергии. Именно поэтому отсутствует необходимость введения графиков отключений света.