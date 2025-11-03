В "Укрэнерго" объяснили, почему невозможно спрогнозировать стабильность электроснабжения

Отключение света / © iStock

"Укрэнерго" призывает украинцев с пониманием относиться к ситуации в энергосистеме. Компания работает над стабильностью поставок электричества, но из-за похолодания и постоянных ударов РФ пока невозможно прогнозировать, будут ли отключения света в течение ближайшей недели.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя «Госэнергонадзора» Анатолий Замулкот в эфире телемарафона.

Комментируя вопрос о перспективе отключений света, директор по управлению системой передачи «Укрэнерго» Владимир Замулко отметил, что прогнозировать ситуацию на несколько дней или недель вперед сейчас практически невозможно. Главная причина — непредсказуемость обстрелов и повышенное энергопотребление в холодный период.

«Ну, давайте так. На сегодняшний день „Укрэнерго“ и вся энергосистема работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность, хотя бы удерживать то, что есть. Если у нас не будут дополнительных каких-то попаданий, а они, к большому сожалению, постоянно у нас происходят», — рассказал он.

По словам исполняющего обязанности председателя «Госэнергонадзора», украинская энергосистема постоянно укрепляет свои сети и проводит восстановительные работы в регионах, пострадавших от российских обстрелов.

Он отметил, что сейчас делать прогнозы на неделю или две вперед сложно, ведь страна входит в период холодов, когда потребление электроэнергии — в частности для отопления — будет существенно расти. Поэтому нужно быть готовыми к возможным трудностям, хотя энергетики делают все, чтобы минимизировать последствия атак.

Чиновник также подчеркнул, что в случае стабилизации ситуации и прекращения разрушений энергетическая система сможет постепенно восстановить нормальное обеспечение населения электроэнергией.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на 3 ноября запланированы стабилизационные отключения электроэнергии.