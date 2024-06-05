В "Укрэнерго" объяснили причины ухудшения ситуации в энергосистеме Украины

В ближайшее время не следует ожидать существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии.

Последняя ракетная атака российских захватчиков, снижение производительности солнечных электростанций из-за облачности и увеличения потребления электроэнергии из-за потепления привели к ухудшению ситуации в украинской энергосистеме.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он заявил, что не следует ожидать в ближайшее время существенного увеличения лимитов потребления электроэнергии для областей при текущих обстоятельствах.

"Эти лимиты определяются от имеющейся генерирующей мощности. То есть сколько у нас электроэнергии, условно говоря, может выработаться и импортироваться – столько мы и распределяем между областями. И изменение этих лимитов возможно только в случае существенного восстановления поврежденных энергоблоков или если существенно снизится потребление. Пока что — ни того, ни того не ожидается. Поэтому ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное — на выходных потребление упадет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам следует быть готовыми к тому, что зимой отключения света могут занять десять часов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минэнерго сообщили, куда направят средства после повышения тарифа на свет.

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