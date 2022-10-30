В "Укрэнерго" предупредили, что могут снова начать выключать свет: когда и почему

Украинцев просят в воскресенье вечером экономить электроэнергию.
Веерных отключений света сегодня, 30 октября, в Украине не было благодаря тому, что граждане в последние дни экономят электроэнергию.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Необходимость в ограничении потребителей не возникла из-за того, что сегодня утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже, что также замедлило рост потребления", — сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Кроме того, украинцы бережно отнеслись к потреблению электроэнергии 29 октября. В частности, жители Киева снизили потребление на 6,2%, в Киевской области — на 3,3%, Черкасской — на 17,8%, Харьковской — на 7,0%, Черниговской — на 5,9%.
Однако, в "Укрэнерго" предупредили, что впереди вечер воскресенья, во время которого есть риск возникновения необходимости применения ограничений. Людей поблагодарили за помощь и экономию, а также призвали и дальше экономить электроэнергию.
"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", — говорится в сообщении.
Напомним, в связи со сложной ситуацией с энергообеспечением из-за обстрелов РФ украинцев настойчиво призывают уменьшить пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00 часов.
В то же время в ДТЭК заявляют, что продолжительность веерных отключений света в Киеве может возрасти до 6 часов. Это необходимо, чтобы преодолеть последствия атак России.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что свет прекратят отключать, если не произойдет новых чрезвычайных ситуаций.
В Киевской ОВА перечислили, что нужно иметь дома при длительном отключении света.
Тем временем в Сети жалуются, что из- за перепадов напряжения после стабилизационного отключения света 27 октября у киевлян в квартире сгорел холодильник и загорелась стиральная машина.
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