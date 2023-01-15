В "Укрэнерго" предупредили, что сроки отключения электроэнергии могут увеличиться

Энергетики продолжают работу над ликвидацией последствий очередного массированного ракетного удара по Украине.

В Украине продолжается восстановление объектов критической инфраструктуры после 12-го ракетного удара, который Россия нанесла вчера, 14 января.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Ремонтные работы продолжаются на всех поврежденных обстрелами объектах. Ограничения потребления действуют в течение всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться.

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждений оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям", — отмечает пресс-служба.

Ракетный удар по Украине 14 января

В результате массированного ракетного удара по Украине 14 января зафиксированы попадания в энергетические объекты в пяти областях – Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской.

Целью атаки террористов были объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей по всей Украине.

В ряде регионов Украины были применены аварийные отключения электроэнергии.

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